غريما إنجلترا وبايرن ميونخ في محاولة لخطف جافي بالمجان من برشلونة

عدد من الأندية الأوروبية الكبرى تراقب وضع جافي مع برشلونة.

تحوم عدد من الأندية الأوروبية الكبرى حول جافي لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني الشاب، بالنظر إلى ما يقدمه اللاعب من أداء مذهل في الموسم الحالي، وحقيقة أنه لم يجدد عقده حتى الآن مع النادي الكتالوني.

وتدرك عدد من الأندية الأوروبية الكبرى المزايا التي يملكها جافي بالفعل، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وهو لاعب أساسي في تشكيلة منتخب إسبانيا.

ما هي الأندية التي ترغب في ضم جافي؟

الصحف الإنجليزية والألمانية أشارت إلى اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى بايرن ميونخ بالحصول على خدمات جافي، والذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2023، ويمكن أن يغادر برشلونة مجانًا في يونيو المقبل.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن بايرن ميونخ حريص على لاعب الوسط الشاب، وهو يقظ للغاية في كافة التفاصيل المحيطة بجافي.

أما صحيفتي "ديلي ميل" و"ذا صن" الإنجليزيتين، فقد أكدتا مانشستر يونايتد وليفربول أبديا اهتمامًا بالغًا بالتعاقد مع جافي.

ما هو وضع جافي مع برشلونة؟

على الرغم من أن جافي بلغ بالفعل 18 عامًا، إلا أنه لم يجدد عقده مع برشلونة حتى الآن، رغم المفاوضات المستمرة بين الطرفين.

وفي يوليو 2022، أكد ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة على وجود اتفاق مع جافي على الاستمرار في "كامب نو"، وأن هناك أمور قليلة يجب أن يتم حلها لتوقيع العقد.

برشلونة كان ينتظر حتى يبلغ جافي 18 عامًا، من أجل توقيع عقد تزيد مدته على أربع سنوات، وهو الأمر الذي ليس متاحًا بالنسبة إلى اللاعبين أقل من ذلك.

وبلغ جافي بالفعل 18 عامًا في الخامس من أغسطس الماضي، لكن حتى الآن لم يتم تجديد عقده مع برشلونة، لتبدأ التكهنات بشأن مستقبله مرة أخرى.