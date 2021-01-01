غريب: سنتخذ خطوات مهمة لمشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

المدير الفني لمنتخب مصر يتحدث عن اختياراته لأولمبياد طوكيو

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على أنه سيتخذ خطوات مهمة وجادة خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، من أجل مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب مصر سيشارك في أولمبياد طوكيو خلال صيف 2021، بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، على حساب نظيره المنتخب الإيفواري.

شوقي غريب قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أخبرت عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة السابق، بأننا نرغب في ضم محمد صلاح في الأولمبياد، وهو نفس الأمر الذي أبلغت به أحمد مجاهد".

مدرب منتخب مصر تابع: "سنقوم خلال الفترة القادم باتخاذ خطوات جادة لضمان مشاركة محمد صلاح معنا في أولمبياد طوكيو، حيث لم نستقر حتى الآن على الثنائي الآخر من المنتخب الأول".

وواصل: "نضع في حسابتنا العديد من اللاعبين الذين لم يكونوا معنا الفترة الماضية، والمشاركة بشكل أساسي مع الفرق هي التي ستفصل في الاختيارات، ولكن في النهاية سنضم 18 لاعبًا".

وعن موقف رمضان صبحي قال غريب: "صبحي مازال هو قائد منتخب مصر الأولمبي، ولا يمكن الاستغناء عنه، وهو مستمر بغض النظر عن قصة انتقاله إلى بيراميدز، ولم يشاروني في الصفقة ولم نتحدث عنها".

واختتم شوقي غريب تصريحاته قائلًا: "ما يهمني بشأن رمضان صبحي هو أنه متألق حاليًا مع فريقه ويسجل عدد من الأهداف، وفي النهاية هو لاعب كرة قدم ينفذ ما يطلبه منه المدير الفني لتقديم أفضل أداء له".