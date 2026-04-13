مشاهد لافتة مساء الاثنين خلال مباراة دوري الدرجة الأولى الهولندي (Keuken Kampioen Divisie) بين يونغ إف سي أوتريخت وفيتيسه. فقد طُردت مجموعة من مشجعي النادي من آرنهيم من المدرجات قبيل نهاية الشوط الأول، وفي النهاية أُخرجوا حتى من الملعب.

في الشوط الأول جلس عدد من مشجعي فيتيسه متفرقين في مدرجات أصحاب الأرض بملعب خالخنفيرد. ولم يمرّ ذلك من دون ملاحظة، لا سيما عندما دعا قطاع الضيوف الحاضرين إلى الوقوف إذا كانوا يشجعون فيتيسه. وقد استجاب لهذه الدعوة مشجعون في مدرج أصحاب الأرض. وكان الملعب شبه خالٍ، لأن يونغ إف سي أوتريخت يجذب عددًا قليلًا جدًا من مشجعيه في المباريات البيتية.

وقبيل صافرة نهاية الشوط الأول بقليل انتهى الموقف. إذ اقترب أفراد الأمن (الستيواردز) من مجموعة المشجعين وطلبوا منهم مغادرة المدرج. وفي البداية قيل للمشجعين إنه يمكنهم الجلوس في قطاع الضيوف، لكن اتضح أن ذلك كان وعدًا كاذبًا.

وأثار هذا الإجراء فورًا إحباطًا لدى الجماهير التي سافرت لحضور المباراة في قطاع الضيوف. وأبدوا استياءهم بصافرات عالية وهتافات موجّهة إلى المنظمين. وترددت عبارة «اخجلوا من أنفسكم» مرات عدة في أرجاء الملعب.

ويروي أحد مشجعي فيتيسه الحاضرين قصته بعد المباراة لصحيفة Voetbalzone. “كنا ضمن مجموعة، وتحدث إلينا شخص بدا ودودًا إلى حد ما. قال إن لديه خيارين: إما أن نغادر، أو أن تتم مرافقتنا إلى قطاع الضيوف.”

“وفي مرحلة ما كنا نحو خمسين شخصًا، وتمت مرافقتنا جميعًا إلى الخارج. كان الوقت وقت الاستراحة، وكنا نظن أننا سنذهب إلى قطاع الضيوف.”

غير أن ذلك التوقع تبيّن أنه غير صحيح. «كان علينا أولًا أن نقف في صفّين، وتم التقاط صور لوجوهنا وبطاقات هويتنا. ثم اضطررنا فجأة إلى العودة إلى المنزل». وقد أدى ذلك إلى إحباط كبير لدى مجموعة مشجعي فيتيسه.

ويذكر مشجع آخر على منصة X: «حتى ذراع القانون القوية لا تريد أن تفوّت نجاحنا. لا، أمزح، إنهم يطردون مشجعي فيتيسه من المدرجات المخصصة للجمهور المضيف في ملعب غالغنفاارد وهو فارغ تقريبًا. مُحزن. مُحزن جدًا. لم يكن هناك أي شيء».