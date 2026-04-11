لم ينجح كلٌّ من إف سي غرونينغن وغو أهيد إيغلز في التسجيل مساء السبت. وبفضل التعادل يبقى غو أهيد في المركز الحادي عشر، بينما يرتقي غرونينغن إلى المركز التاسع.

لم تبدأ المباراة في غرونينغن عند الساعة 20:00، بل بعد ذلك بقليل. إذ بدا قميص حارس مرمى غرونينغن إتيان فاسن مشابهًا جدًا لقميص الخصم، ولذلك كان لا بد من البحث عن قميص آخر.

وعندما انطلقت المباراة أخيرًا، سنحت للفريق المضيف مباشرةً أفضل الفرص. رأس ماركو رينته الكرة فوق العارضة بقليل، واضطر ياري دي بوسر بعد مرور اثنتي عشرة دقيقة إلى التدخل للتصدي لتسديدة تيكا دي يونغه.

وكان على دي بوسر نفسه لاحقًا في الشوط الثاني أن يبرز مجددًا بشكل كبير. إذ تمكن بطريقة رائعة من إبعاد ضربة رأس من دافيد فان دير ورف عن المرمى.

وعلى الطرف الآخر، كان فاسن هو من اضطر بعد قليل إلى إظهار نفسه. جرّب ماثيس سوراي التسديد من بعيد، لكنه رأى حارس مرمى آر كي سي فالفيك السابق يبعد الكرة ببراعة شديدة من الزاوية العليا.

وفي الشوط الثاني بدا أن ستيفان سيغوردارسون سجّل هدف التقدم 0-1. فقد راوغ فاسن في مواجهة واحد لواحد، لكنه كان في موقف تسلل، ولذلك أُلغي الهدف.



