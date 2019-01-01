غرناطة يستغل تأجيل الكلاسيكو ويخطف صدارة الليجا

غرناطة إلى صدارة الليجا على حساب برشلونة

استطاع فريق غرناطة، خطف صدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز على ريال بيتيس بهدف نظيف ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من البطولة.

وكان من المقرر لعب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال الجولة الحالية ولكنه تأجل إلى ديسمبر المقبل.

لماذا لم يلعب برشلونة وريال مدريد هذا الأسبوع في الكلاسيكو؟ ومتى ستُلعب المباراة؟

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 61 عن طريق ألفارو فاديلو، بعد بينية داخل منقطة الجزاء من فيرنانديز، وضعها فاديلو أرضية في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد غرناطة إلى النقطة 20 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن برشلونة وريال سوسيداد وأتليتكو مدريد.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بعد لعب تسع مباريات.