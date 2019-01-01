غرامة مالية لباريس سان جيرمان بسبب اتهامات عنصرية

لماذا تحصل باريس على غرامة مالية؟

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم توقيع غرامة قدرها 100 ألف يورو على نادي باريس سان جيرمان بعد الاتهامات العنصرية الموجهة له.

بطل الدوري الفرنسي كان قيد التحقيق منذ نوفمبر الماضي بتهمة استخدام استمارات تحتوي على بنود غير قانونية للتعاقد مع اللاعبين الشباب في الأكاديمية.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أنّه ثبت بالفعل رفض النادي لضم عدد من اللاعبين لأسباب عنصرية ومخالفة للوائح الاتحاد.

ليس فقط أفضل لاعب في أفريقيا.. إطلاق اسم محمد صلاح على نوع جديد من النملhttps://t.co/9d4ebKf87m pic.twitter.com/RH1LNXiMZG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

ووقعت عقوبة على برتراند رويو، المدير الرياضي للأكاديمية بين 2013 و2015، قدرها 10 آلاف يورو، بجانب المسئولين عن التعاقدات، مارك ويسترلويبيه وبيير رايونود، قدرها 5 آلاف يورو.

باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن ليل ولديه مباراة مؤجلة.