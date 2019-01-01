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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

غرامة مالية لباريس سان جيرمان بسبب اتهامات عنصرية

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لماذا تحصل باريس على غرامة مالية؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم توقيع غرامة قدرها 100 ألف يورو على نادي باريس سان جيرمان بعد الاتهامات العنصرية الموجهة له.

بطل الدوري الفرنسي كان قيد التحقيق منذ نوفمبر الماضي بتهمة استخدام استمارات تحتوي على بنود غير قانونية للتعاقد مع اللاعبين الشباب في الأكاديمية.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أنّه ثبت بالفعل رفض النادي لضم عدد من اللاعبين لأسباب عنصرية ومخالفة للوائح الاتحاد.

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ووقعت عقوبة على برتراند رويو، المدير الرياضي للأكاديمية بين 2013 و2015، قدرها 10 آلاف يورو، بجانب المسئولين عن التعاقدات، مارك ويسترلويبيه وبيير رايونود، قدرها 5 آلاف يورو.

باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن ليل ولديه مباراة مؤجلة.

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