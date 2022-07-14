غرامة قاسية من فيفا ضد الاتحاد بسبب أوفيني

فيفا يغرم الاتحاد السعودي بالملايين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود عقوبة كبيرة تعرض لها نادي الاتحاد السعودي من شأنها أن تصعب الحالة المالية للفريق في الفترة المقبلة.

وكان وصيف الدوري السعودي قد تعاقد لتوه مع المدرب البرتغالي المخضرم نونو سانتو لقيادة الفريق، وسط تطلعات جماهيره للدخول في الموسم المقبل بصورة مختلفة.

لكن بحسب ما أورده الخبير القانوني "أحمد الشيخي" فإن الاتحاد قد دخل في معركة قانونية مع لاعبه السابق "برونو أوفيني".

حيث نشر الشيخي عبر تغريدة من خلال موقع تويتر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تغريم فريق الاتحاد 15 مليون ريال سعودي.

وذلك بعد أن فسخ اللاعب البرازيلي عقده مع الفريق السعودي "لأسباب مشروعة" بعد أن ظل لاعبًا في النادي لمدة 11 شهرًا.

🚨خاص



- بعد توقيعه بـ١١ شهراً فقط، فسخ برونو عقده مع #الاتحاد لسبب مشروع



- راتبه:

بالاتحاد= ٧٠٧ آلاف/ش

ثم باليابان= ١٧٢ ألف/ش



- الاتحاد للفيفا:

[الدعم الحكومي توقف علينا؛ وميزانية الدولة حُولت لقطاع الصحة]



-FIFA:

ادفعوا~١٥ مليوناً



-القضية الآن بمرحلة الحسم

سنعلق عليها قريباً pic.twitter.com/hkqIR5ftKg — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) July 14, 2022

وأوضح القانوني، أن النجم البرازيلي، رفع شكوى ضد العميد، بعد فسخ عقده للمطالبة بمستحقاته المالية.

وهو الأمر الذي رد عليه الاتحاد بالقول: "الدعم الحكومي توقف علينا.. وميزانية الدولة حُولت لقطاع الصحة".

وكشف الشيخي أن "فيفا" لم يقتنع بمبررات الاتحاد، وألزمه بسداد المبلغ إلى النجم البرازيلي برنو أوفيني، والذي سبق وأن لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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