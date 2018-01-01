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الدوري المصري الممتاز

غرامات مالية على الأهلي والداخلية

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عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن عقوبات لفريقي الأهلي والداخلية، بسبب مباراتهم معًا.

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدفين لكل فريق، ضمن المؤجلات من الدوري المصري الممتاز، وشهدت اعتراض من جهة لاعبي الأحمر.

وجاء بيان لجنة المسابقات بتوقيع غرامة على الأهلي والداخلية بشأن ما بدر من الجهتين أثناء المباراة، خاصًة تجاه الحكام.

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ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البيان التالي: "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها ثلاثون ألف جنيه منها عشرون ألفا لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراة فريقه أمام الداخلية وعشر آلاف للاعتراض علي الحكم في المباراة نفسها".

وأضاف: "كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية علي نادي الداخلية قيمتها خمسة عشر ألف جنية منها عشرة الآف بسبب قذف الكرات داخل الملعب اثناء اللعب في المباراة نفسها وخمسة الآف جنيه لتسريب أعداد زائدة عن العدد المسموح بتواجده في المباراة".

وشهدت المباراة شد وجذب عقب نهايتها مع بعض لاعبي الأهلي وأعضاء جهازه الفني، مع طاقم الحكام الذي أدار اللقاء.

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