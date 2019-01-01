غانا تتعادل مع الكاميرون بهدف قاتل في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

مصر تتصدر المجموعة الأولى

تعادل منتخب الكاميرون الأوليمبي أمام نظيره الغاني، إيجابيًا، بهدف لكل منتخب، في اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأهدى التعادل بين الكاميرون وغانا، الصدارة لمنتخب مصر منفردًا في المجموعة الأولى حيث يكفيه الفوز فقط على غانا في اللقاء المقبل للصعود إلى نصف النهائي.

منتخب الكاميرون تقدم في الدقيقة 58 من ركلة حرة مباشرة رائعة عن طريق فرانك إفينا سكنت الشباك لم يتحرك نحوها حارس المنتخب الغاني.

وفي الدقائق الأخيرة حيث يرى الجميع أن الفوز يتجه إلى الكاميرون، خطف حبيب محمد هدف والتعادل للنجوم السوداء في الدقيقة 87.

إقرأ أيضًا - فيديو - رأسية مصطفى محمد تقود منتخب مصر الأوليمبي للفوز على مالي

وبذلك يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويأتي الكاميرون وغانا في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد نقطة واحدة، والمنتخب المالي بدون نقاط في المركز الأخير.