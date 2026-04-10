لا يرغب بطل تركيا القياسي في اعتلاء قمة الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) مرة أخرى فحسب – بل يطارد الفريق الألقاب أيضًا في مسابقات أخرى. لكن لكي يتمكن المشجعون من متابعة جميع المباريات مباشرة، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تتولى نقل مباريات غالا هنا.

مشاهدة غلطة سراي إسطنبول في السوبر ليغ ودوري أبطال أوروبا وكأس تركيا (Türkiye Kupasi) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

لا يُعرض الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) في ألمانيا عبر التلفزيون المجاني. ولا تمتلك جهات كبرى مثل DAZN أو Sky حقوق بث الدوري التركي. وبدلاً من ذلك، تقع هذه الحقوق حصريًا لدى beIN Sports.

ومع ذلك يمكن مشاهدة المباريات هنا أيضًا مباشرة عبر مزود Digiturk Euro، إذ تُدرج هناك بثوث beIN Sports. ولمشاهدة المباريات يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro متضمنًا باقة الرياضة، والمتاح مقابل 119 يورو سنويًا.

تُعرض مباريات غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا UEFA في موسم 2025/26 في ألمانيا بشكل أساسي عبر DAZN . ويُعدّ هذا البثّ الرقمي «موطن دوري الأبطال» ويعرض نحو 90% من جميع المباريات مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن البثّ المتعدد الشهير. وبالنسبة لمشجعي بطل تركيا، يُعدّ DAZN الوجهة الأهم لمتابعة ظهورات غالا في البطولة الأوروبية الأبرز مباشرة.

ومع ذلك، يوجد مزوّد آخر: تُعرض المباراة الكبرى في دوري أبطال أوروبا كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى نهاية موسم 2030/31 ستكون حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الغالب لدى Paramount+، بينما خرج DAZN خالي الوفاض في توزيع الحقوق.

لا توجد حاليًا في ألمانيا أي عمليات بث على التلفزيون المجاني أو بث مباشر عبر الإنترنت لمباريات كأس تركيا (Türkiye Kupası)، وبالتالي فإن مباريات غلطة سراي أيضًا لا تُعرض مباشرة على التلفزيون المتاح مجانًا

