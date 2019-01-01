غادر من أجل دكة برشلونة.. فابريجاس يرد على مشجع آرسنال

فابريجاس يتسلح بالبطولات التي فاز بها مع برشلونة من أجل الرد على مشجع آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رد النجم الإسباني سيسك فابريجاس على مشجع لنادي آرسنال قال إن فابريجاس ترك الجانرز من أجل الجلوس على دكة البدلاء في برشلونة.

وكان فابريجاس قد انتقل في صيف العام 2011 من آرسنال إلى برشلونة بناء على طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا وقتها.

ولم يلعب فابريجاس دورًا أساسيًا في برشلونة حتى رحيله صيف العام 2014 إلى تشيلسي، حيث كان ضحية لوجود الثلاثي بوسكيتس وتشافي وإنييستا في أوج عطائهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال فابريجاس إنه ذهب إلى برشلونة ليتوج بثلاثة بطولات ــ دوري وكأس ملك وكأس سوبر محلي ــ خلال 3 مواسم فقط.

وجاء ذلك ردًا على مشجع آرسنال الذي سخر من انتقال فابريجاس إلى برشلونة ووصفه بأنه انتقال من نجومية آرسنال إلى ظل دكة برشلونة.

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يذكر أن فابريجاس كان قد رحل عن الدوري الإنجليزي الممتاز تمامًا خلال العام الماضي، وذلك بعد مسيرة حافلة مع آرسنال وتشيلسي.