عين على الحكم | هل تخطت كرة أوديون إيجالو مرمى الطائي وظُلم الهلال؟

زهيرة عادل
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Hilal - Tae 2023GOAL AR
الهلالالطائيدوري روشن السعوديأوديون إيغالو

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل .. أضاعت على الهلال ثلاث نقاط أم وفق الحكم بها؟

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يتواصل الجدل التحكيمي في مباريات الهلال للمرة الثانية على التوالي، فبعد جدل ديربي الشباب، حان اليوم موعد جدل مواجهة الطائي.

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مواجهة الزعيم والطائي انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سدد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو رأسية في اتجاه مرمى الحارس فيكتور براجا، احتفلت معها دكة بدلاء الزعيم بالهدف الثالث لفريقها.

لكن المفاجأة كانت إشارة الحكم باستمرار اللعب، ليتم اللجوء لحكام الفيديو، الذي اعتمدوا أيضًا قرار الحكم بعدم تخطي الكرة لخط المرمى.

لكن تبدو في الإعادة التليفزيونية للقطة، أن الكرة تخطت بكامل محيطها الخط، وفي انتظار آراء خبراء التحكيم في البرامج الرياضية بعد قليل، للتأكد أكثر، بجانب رأي دائرة الحكام.

جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم للنقطة 46 في المركز الرابع، بينما يحل الطائي في المركز الثامن بـ28 نقطة.

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