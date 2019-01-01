عين على الحكم | هل استحق منتخب المغرب ركلة جزاء أمام ناميبيا؟
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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة المغرب ضد ناميبيا ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.
إذ تعرض لاعب النصر السعودي "نور الدين أمرابط" لإعاقة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيء.
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شاهد اللقطة واحكم، هل استحق أسود الأطلس ركلة جزاء هنا؟
الحكم لم يحتسب شيء.. ما رأيكم، هل هي ركلة جزاء؟#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/zDEoytqItI— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 23, 2019