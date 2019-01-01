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عين على الحكم | هل استحق منتخب المغرب ركلة جزاء أمام ناميبيا؟

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لقطة مثيرة للجدل في الشوط الأول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة المغرب ضد ناميبيا ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

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إذ تعرض لاعب النصر السعودي "نور الدين أمرابط" لإعاقة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب شيء.

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