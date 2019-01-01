عين على الحكم - هل استحق لاكازيت ركلة جزاء في نهائي الدوري الأوروبي؟

أثار الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، الذي يدير نهائي اليوربا ليج، جدلا على نطاق واسع، بقرار صادم لنادي آرسنال وجماهيره، بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 17.

وطالب الجهاز الفني للمدفعجية واللاعبين، باحتساب ركلة جزاء للاكازيت، أو على أقل تقدير اللجوء لحكم الفيديو (VAR)، بعد سقوط المهاجم الفرنسي في التحام مشترك مع الحارس الإسباني كيبا داخل منطقة الجزاء.

وجاءت الفرصة بعد ضغط هائل من قبل رجال المدرب أوناي إيمري في منتصف ملعب البلوز، أسفر في النهاية عن وصول الكرة على رأس هداف البريميرليج بيير إيمريك أوباميانج، ليضع الكرة على طبق من فضة أمام الهارب من مصيدة التسلل لاكازيت.

لكن في النهاية، تمكن أغلى حارس في العالم من إبعاد الكرة من أمام مهاجم آرسنال، ليسقط الأخير أرضا، مطالبا باحتساب ركلة جزاء، إلا أن قرار الحكم جاء كما تشاهد عزيزي زائر Goal.

هل تستحق ركلة جزاء أم قرار الحكم لا غبار عليه.