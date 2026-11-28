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"الهدف صحيح ولكن"، ربما وجد منافسو الهلال، مادة دسمة للحديث عن الجدل التحكيمي الذي يصاحب أهداف الزعيم، والتي تلوح من آن لآخر، لتظهر حالة جديدة في قلب ميدان نادي الاتفاق بالدمام، حيث يواجه النواخذة في الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم التحكيم "البرتغالي" لإدارة مباراة الاتفاق والهلال، بقيادة لويس جودينيو، والحكمين المساعدين بيدرو موتا، برونو جيسوس، وشكري الحنفوش، حكمًا رابعًا، وفابيو ميلو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه هشام الرفاعي.

ماذا حدث؟

ووقع الإنجليزي أولي واتكينز، على هدف لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد استغلال كرة عرضية من محمد محزري، ليضع الكرة برأسية في المرمى.

اللقطة لم تكمن في قانونية الهدف، خاصة وأن واتكينز لم يكن في وضعية تسلل أثناء إيداع الكرة بالمرمى، إلا أنها تحمل "شبهة" مخالفة، في لقطة سبقت للتو الهجمة التي آلت إلى الهدف، وكانت خلال التحام على الكرة بين ناصر الدوسري الذي أراد ركلة كرة خلفية، لتصطدم بوجه وافي شريف، ليسقط الأخير على أرض الملعب، فيما قرر الحكم استئناف اللعب.

واقعة قبل 11 شهرًا

هذه الواقعة ربما تعيدنا إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في يناير 2026، حينما كان الهلال في مواجهة مع الرياض، حيث وقع ماركوس ليوناردو، على هدف في شباك مدرسة الوسطى، إلا أن الجدل حينها تمثل في تدخل مخالف من حسان تمبكتي على أسامة البواردي، في بداية بناء الهدف، فيما علق خبراء تحكيميون بأنه كان ينبغي إلغاء الهدف بناءً على هذا الخطأ.

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إلغاء هدف "هلالي" وسقوط تيو

وبخلاف تلك اللقطة، فإن الحكم قرر إلغاء هدف لصالح الهلال، في الدقيقة السادسة، بعد ركلة عرضية من ناصر الدوسري، وداخل ربكة دفاعية، جاء الهدف، الذي تم إلغاؤه فيما بعد بسبب واقعة التسلل.

وأيضًا في الدقيقة الـ27، شهدت المباراة لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، بداعي إعاقة الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء، دون أن يقرر الحكم احتساب جزائية، مفضلًا استثناف اللعب.

ويبحث الهلال عن تخطي القادسية والعودة إلى صدارة ترتيب دوري روشن، بالوصول إلى النقطة 33، في الوقت الذي يدخل فيه الاتفاق المباراة وسط الكثير من الغيابات بين نجومه بداعي الإصابات.