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شهد كلاسيكو الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

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النصر يحل ضيفًا على الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

الأهلي يسجل.. والحكم يعود لـ"فار"

وفي هذا السياق.. سجل التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدف التعادل (1-1)، في الدقيقة 32 تقريبًا.

هدف ديميرال؛ جاء بـ"كرة رأسية" من داخل منطقة جزاء النصر، بعد هجمة بدأت من ركلة ركنية أساسًا.

إلا أن حكم الكلاسيكو، تلقى نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ للعودة إلى الشاشة ومراجعة اللقطة بنفسه.

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وبالفعل.. بعد العودة إلى شاشة "فار"؛ قرر تيلو إلغاء هدف ديميرال في الدقيقة 34، لتبقى النتيجة على حالها بتقدم النصر (1-0) على الأهلي آنذاك.

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سبب إلغاء هدف الأهلي في النصر

وبخصوص سبب إلغاء الهدف؛ فقد رأى الحكم أن متوسط ميدان الأهلي زياد الجهني، أعاق تقدم الحارس البرازيلي للنصر بينتو ماثيوس.

وحاول الجهني استخدام ذكائه بالوقوف مباشرة أمام بينتو، في بداية اللعبة التي جاء منها هدف ديميرال؛ وهو الأمر الذي منع الحارس من الوصول إلى الكرة، واعتبره الحكم خطأً.

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وأيّد محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، قرار فاكوندو تيلو بإلغاء هدف الأهلي في النصر؛ مؤكدًا أن الجهني اعترض طريق بينتو بالفعل، ومنعه من الوصول إلى الكرة.