عين على الحكم | لم يتأثر بتذمر رونالدو ولكن .. خطأ داخل المنطقة وركلة جزاء مرفوضة بين الفيصلي والنصر!

لم تمرّ مباراة الفيصلي والنصر بدون بعض القرارات الجدلية، التي أثارت التساؤلات حول حكم الساحة عبد الله العويدان، في اللقاء المُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الفيصلي والنصر، بقيادة حكم الساحة عبد الله العويدان، والحكمين المساعدين حمد بن حركان، عبد الله آل عجيم، والحكم الرابع إبراهيم الجريس، فيما يقود محمد السماعيل تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه أحمد العتيق.

ماذا حدث؟

وأثناء مجريات الشوط الأول، قام نواف بوشل، ظهير النصر، بإعادة الكرة بقدمه إلى الحارس بينتو كريبسكي، فيما طالب لاعبو الفيصلي، الحكم باحتساب خطأ، إلا أنه قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي.

وبحسب قوانين اللعبة، فإنه لا يجوز للحارس أن يمسك بالكرة إذا أعادها زميله بالقدم إليه، بينما يسمح بالتمرير الخلفي بأجزاء من الجسم بخلاف القدم، مثل الرأس، وفيما عدا ذلك، فإنه يعتبر مخالفة ويستوجب على الحكم احتساب ركلة حرة غير مباشرة، وإذا ما وقعت داخل منطقة الـ6 ياردة، يتم احتساب الركلة من أقرب منطقة إلى نقطة المخالفة.

هل استحق النصر ركلة جزاء؟

من ناحية أخرى، طالب لاعبو النصر، باحتساب ركلة جزاء، بداعي خطأ على المدافع عبد الله سيك، حامل شارة قيادة الفيصلي، أثناء محاولة التصدي لتسديدة من جواو فيليكس عند منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بذراعه في وضع تكبير، إلا أن الحكم غضّ الطرف عن احتساب الجزائية وقرر استئناف اللعب.

كريستيانو يعترض على قرار الحكم

وكان كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قد أبدى تعجبه من قرار الحكم، بعدم احتساب خطأ له، أثناء محاولته المرور من عبد الله سيك، قبل أن يصطدم بالمدافع محمد جحفلي، ما تسبب في سقوط الأخير أرضًا، إلا أن الحكم اعتبر اللقطة لا تستحق مخالفة على الفيصلي.

ماذا قدم النصر في موسم 2026-2027؟

وبدأ النصر موسمه مع أنج بوستيكوجلو، بشكل متذبذب، حيث اتسم أداؤه بالتأخر في النتيجة ومن ثمّ العودة، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى، بخسارته أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، على ملعب الإنماء، ضمن الجولة الخامسة، فيما تمثلت الطامة الكبرى بالخسارة الثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل فترة التوقف الماضية.

ورغم ذلك، إلا أن النصر أثبت بأنه يواصل السير على الطريق الصحيح بعد فترة التوقف، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، بفوزه على الدرعية بثلاثية نظيفة، ونيوم بهدف دون رد في دوري روشن، وبينهما حقق انتصارًا مقنعًا على نيفتشي الأوزبكي بنتيجة (3-1)، في دوري النخبة الآسيوية.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، برصيد 22 نقطة، مع تأجيل مباراته أمام الأهلي، إلى مارس المُقبل، فيما يبعد عن القادسية المتصدر، بفارق ثلاث نقاط.

ماذا ينتظر النصر؟

وعقب لقاء الفيصلي، فإن النصر سيخوض مواجهتين في الأول بارك؛ الأولى بملاقاة الوصل الإماراتي يوم الإثنين المُقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم يواجه الخلود، في 29 أكتوبر، ضمن منافسات دوري روشن، والتي تمثل "بروفة" قبل مباراتي الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.