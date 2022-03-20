عيد أب سعيد .. رودريجو يهنأ "والده" مودريتش!

هنأ لاعب كرة القدم البرازيلي رودريجو زميله في الفريق لوكا مودريتش بعيد الأب بطريقة غريبة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا السبت، 19 مارس، تم الاحتفال بـ "عيد الأب"، حيث تمتلئ شبكات التواصل الاجتماعي بالعديد من التهاني العاطفية لذلك الحدث.

لكن رودريجو جناح ريال مدريد قرر أن يحتفل بهذا العيد بطريقة ساخرة من زميله مودريتش الذي اعتبره البرازيلي بمثابة الوالد له لكبر سنه.

على الرغم من وجود آخرين ألقوا الكثير من الدعابة حول هذا العيد، في كرة القدم نجد حالة مختلفة جذبت الانتباه.

الأمر يتعلق بالتهاني التي قدمها رودريجو لزميله لوكا مودريتش، حيث لم يتوقع أحد أن يتذكر البرازيلي زميله الكرواتي في مناسبة مثل هذه.

فنشر جناح ريال مدريد صورة له مع الأمير الكرواتي على تويتر معلقًا عليها: "عيد أب سعيد لوكا مودريتش" مصحوبة ببعض التعبيرات الساخرة.

فيما رد عليه متوسط ميدان ريال مدريد قائلًا: "شكرًا جزيلًا لك يا بني" مع وجود تعبيرات ساخرة أيضًا من الكرواتي.

وعلق الكثير من متابعي الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر حول ما يدور بين رودريجو ومودريتش.

وأوضح أحد المتابعين ما يحدث بين البرازيلي والكرواتي حيث قال: "هناك مزحة بينهم مفادها أن لوكا هو والدهم منذ أن اكتشف رودريجو أن مودريتش أصغر من والده الحقيقي بسنة واحدة فقط".

وواصل: "والد رودريجو في نفس عمر لوكا مودريتش، ولهذا يسميه الأب. الكرواتي هو مثال ومعيار لجميع لاعبي ريال مدريد الشباب".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نادي برشلونة في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني الليلة.

اقرأ أيضًا..

ليس حاسمًا لكن ضروريًا .. أسباب تجعل فوز برشلونة بالكلاسيكو حتميًا!

هل انتهى انتقام ريال مدريد؟ .. تلك الهزيمة ستدفعون ضريبتها ليوم الدين!

يوفنتوس يحذر اليونايتد: كريستيانو رونالدو لا يفي بوعوده في البقاء