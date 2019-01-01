عودة هوملز تُنعش أرباح بوروسيا دورتموند برقم قياسي

ألقت وسائل الإعلام الألمانية الضوء عن كثب، على مكاسب بوروسيا دورتموند، بعد نجاحه في التوقيع مع قائده السابق ماتس هوملز، الذي قضى آخر 3 سنوات مع العدو الأزلي بايرن ميونخ.

من جانبها، أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن أرباح البوروسيا من الأعمال التسويقية، في طريقها للوصول لرقم قياسي، وذلك بفضل تهافت الجماهير على شراء قميص القائد العائد لبيته.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن أعلى عائد مادي أنعش خزائن أسود الفيستيفاليا لم يتجاوز الـ97 مليون يورو، وحدث ذلك الصيف الماضي، إلا أن الزيادة في الإقبال على شراء القمصان الجديدة، ستساهم في كسر حاجز الـ100 مليون من نفس العملة.

وارتفعت نسبة مبيعات قمصان العام الجاري بنحو 50% عن الصيف الماضي، استنادًا إلى معلومة تؤكد أن المبيعات تصل لنحو 60.000 قميص في الشهر الواحد، مقابل 40.000 في نهاية الصيف الماضي.

ومن الأمور التي ستساهم أيضًا في إنعاش خزينة وصيف البوندسليجا، ضمن الموارد الثابتة التي تبحث عنها الإدارة للبقاء على قيد الحياة في هرم المنافسة في كرة القدم، زيادة عدد مقاعد ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، حيث سيتسع لأكثر من 80.000 مشجع في المرحلة القادمة.

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هذا بجانب المكاسب المادية التي سيجنيها الفريق من رحلته في بلاد العم سام استعدادًا للموسم الجديد، وهناك سيكون على لوسيان فافر على موعد مع بطل دوري أبطال أوروبا، الذي يقوده مدرب البوروسيا السابق يورجن كلوب، وغيرها من المباريات الودية الدعائية والاستعدادية في نفس الوقت لحملة 2019-2020.