عودة مثيرة لكنها غير كافية.. هدفين في الوقت بدل من الضائع يعيدان يونايتد من الوفاة أمام أستون فيلا!

شاهد المدرب المحاصر مايكل كاريك فريقه مانشستر يونايتد وهو يعود من تأخره بنتيجة 4-2 في الوقت بدل الضائع ليتعادل 4-4 مع أستون فيلا يوم الأحد. وأشعل البديل يوشوا زيركزي شرارة العودة بتسجيله هدفًا. ويبقى يونايتد في المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل فيلا المركز العاشر.

على ملعب أولد ترافورد، قدّم يونايتد بداية كارثية. فقد وجد نفسه متأخرًا 2-0 قبل أن تمضي أربع دقائق، إذ افتتح أليسون التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة مرّت بين قدمي سين لامينز الذي كان بإمكانه أداء أفضل من ذلك.

وزاد نيكولاس جاكسون من آلام يونايتد بعد خطأ آخر من لامينز. فقد عجز البلجيكي عن التعامل مع تسديدة قوية من أليسون، ليتيح للاعب السنغالي متابعة الكرة المرتدة في الشباك.

ورغم الانتكاسات المبكرة، تمكّن يونايتد من التعادل قبل نهاية الشوط الأول. فقد قلّص برونو فيرنانديش الفارق من ركلة جزاء.

ومنح يوري تيليمانس جماهير الأرض فرحة هدف آخر مع نهاية الشوط الأول، مسجلًا من عرضية نصير مزراوي الذي كان قد اندفع إلى الأمام.

وفي مطلع الشوط الثاني، تأخر يونايتد مجددًا. فقد سجّل جون ماكجين من ركلة جزاء، ثم تفاعل ليون جوريتسكا بسرعة ليسجل من كرة أمام المرمى.

وهيّأ البديل زيركزي لنهاية مثيرة في الوقت بدل الضائع، بإيداعه عرضية باتريك دورجو في الشباك بقدمه اليسرى.

وفي الدقيقة 97، سجّل دورجو هدف التعادل بنفسه بعد خطأ من حارس المرمى زيون سوزوكي. واشتعل أولد ترافورد: 4-4.