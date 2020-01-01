عودة صالح جمعة .. موسيماني يعلن قائمة الأهلي للقاء المقاولون العرب

تعرف على قائمة الأهلي الأولى تحت قيادة موسيماني.

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، ستكون الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة موسيماني، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وشهدت قائمة الأهلي عودة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، الذي غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب السابق فايلر.

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وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي.

الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، صالح جمعة، عربي بدر، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مروان محسن.

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الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدٍ الإثنين، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.