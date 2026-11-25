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شبّه جوزيه مورينيو خصوصية غرفة ملابس ريال مدريد بمدينة لاس فيجاس عقب فوز فريقه الكبير على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. ورغم تكتمه على ما دار فيها، كشف المدرب البرتغالي كيف ساعد التعديل التكتيكي وتحليل اللقطات المصورة لاعبيه على حصد ثلاث نقاط مهمة.

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قانون لاس فيجاس وتعديلات ما بين الشوطين

أبقى مورينيو تفاصيل حديثه مع اللاعبين بين الشوطين طي الكتمان، بعد أداء مهيمن في الشوط الثاني أمام آيندهوفن . فبعد أن تأخر العملاق الإسباني أو عانى لإيجاد إيقاعه خلال الدقائق الـ45 الأولى، ظهر بوجه مختلف، ما أثار تساؤلات عما قيل خلف الأبواب المغلقة. وسارع مورينيو إلى التأكيد على خصوصية ما يدور داخل غرفة ملابس فريقه.

وقال مورينيو لـموفيستار: «غرفة الملابس مثل لاس فيجاس. ما يحدث في لاس فيجاس يبقى هناك. تحدثنا. نحن أصدقاء، وقد تحدثنا». ورغم إشارته المازحة إلى مدينة نيفادا الشهيرة، أقر المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأنه استعان بالتكنولوجيا، لا بالكلمات وحدها، لمعالجة شوط أول وصفه بأنه «كارثي»، بعدما أخفق فريقه في التفوق في المواجهات الفردية والضغط بفاعلية. وأضاف: «حاولت أن أجد، بمساعدة المحللين، ثلاث أو أربع لقطات تُظهر للاعبين ما كنا نفعله على نحو خاطئ. كان حديثاً مقتضباً بين الشوطين، لأن الصورة تساوي ألف كلمة. شاهدنا ثلاث لقطات مختلفة، واحدة دفاعية واثنتين هجوميتين. ومع الصور، يصبح الفهم أسهل».

تغييرات تكتيكية ومخاوف دفاعية

كان تبديل مورينيو ثلاثة لاعبين بين الشوطين عاملاً حاسماً في التحول الكبير خلال الشوط الثاني، لكن المدرب المخضرم رفض تحميل اللاعبين الذين استبدلهم المسؤولية بعد صافرة النهاية. وبدلاً من ذلك، دافع المدرب البرتغالي عن تغييراته الحاسمة باعتبارها مخاطرة تكتيكية محسوبة، لا انتقاداً علنياً لأداء أي لاعب بعينه.

وتناول المدرب المخاطر التي واجهها خلال المباراة، ولا سيما ما يتعلق باللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء والعائدين من الإصابة. وقال لـ "موفيستار": «التبديل الثلاثي كان نتيجة مجموعة من العوامل. كان لدينا لاعبان يحملان بطاقتين صفراوين في مباراة شهدت الكثير من الهجمات المرتدة من جانبهم، وكانت تلك مخاطرة. ثم من الواضح أن قلبي الدفاع الأكثر مشاركة كانا يريدان أن يكونا في حالة أفضل».

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مجال للتحسن رغم حصد 15 نقطة

بعد وصول ريال مدريد إلى 15 نقطة في جدول دوري أبطال أوروبا، يركز مورينيو على تجنب خوض الدور الفاصل بتحقيق بعض النتائج الإيجابية الأخرى. ومع ذلك، لا يزال المدرب الساعي إلى الكمال غير راضٍ عن عجز فريقه عن بدء المباريات بالقوة نفسها التي يظهرها حين يسعى لتغيير النتيجة، مشيراً إلى أن الكثير من العمل لا يزال ينتظره في التدريبات.

وحذّر من أن الاعتماد على العودة في النتيجة استراتيجية خطيرة قد تنقلب على الفريق في نهاية المطاف. وقال: «من الواضح أن العودة في النتيجة تمنح شعوراً جيداً. لكن في ظل المخاطر التي نخوضها، قد تسوء الأمور. ولا أريد أن يلازمني هذا الشعور، أو أن يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كنا سنبدأ المباراة بشكل جيد أم سيئ».

ريال مدريد يحوّل تركيزه إلى مواجهة ألافيس

لا تظهر مسيرة ريال مدريد المتواصلة في أوروبا أي مؤشرات على التباطؤ، إذ دفعه فوزه الخامس على التوالي إلى صدارة الترتيب مباشرة. وفي حين يواصل بطل القارة 15 مرة إظهار قوته على أكبر مسرح، يختلف الوضع تماماً لدى آيندهوفن، الذي لا يزال خارج مراكز الدور الفاصل برصيد متواضع لا يتجاوز أربع نقاط من مبارياته الخمس الأولى. ومع استمرار زخمه الأوروبي، سيحوّل ريال مدريد اهتمامه سريعاً إلى المنافسات المحلية، أملاً في مواصلة انتصاراته خلال مباراته على أرضه أمام ألافيس هذا الأسبوع.