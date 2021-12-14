"عودة رونالدو لريال مدريد ليست مستحيلة، لكنها لن تتم قبل ذلك التاريخ"

أكد ستيف ماكمانمان نجم ريال مدريد وليفربول المعتزل على إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الملكي من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح موقع "هورس ريسينج" وأكد خلالها أن العودة لن تكون قبل أن يمضي موسم آخر مع مانشستر يونايتد.

وقال :"عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد لن تكون مستحيلة، لا توجد تلك الكلمة في قاموس ريال مدريد بشكل عام".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة الفريق لم ينفق الكثير من الأموال، والآن لديهم الكثير لينفقوه في الفترة المقبلة".

وأردف: "الوضع المالي لديهم أفضل من غيرهم، حاولوا ضم مبابي وقد ينضم لهم بعض النجوم مجانًا، كما أبدوا اهتمامًا بإرلينج هالاند".

وأنهى كلماته: "رونالدو من الممكن أن يعود، لكنني أعتقد أنه سيستمر لمدة موسم آخر في مانشستر يونايتد قبل القيام بذلك".

جدير بالذكر أن فترة رونالدو مع ريال مدريد شهدت أعظم نجاحات النجم البرتغالي بالإضافة إلى حصول الملكي على أربع بطولات دوري أبطال أوروبا.