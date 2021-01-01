عودة بيانيتش وديست .. خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة ألافيس

برشلونة نحو استعادة مصابيه

تلقى برشلونة أنباء سارة قبل ساعات من مواجهته أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني باستعادة نجميه المصابين سيرجينو ديست وميراليم بيانيتش.

ويستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس مساء الليلة على ملعب كامب نو في مباراة منتظرة للفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفي الوقت الحالي، عانى فيه الفريق الكتالوني من غيابات عديدة في مباراته الأخيرة أمام إشبيلية ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا والتي خسرها بهدفين مقابل لا شيء.

ولكنه استعاد قبل مباراة اليوم نجميه سيرجينو ديست الظهير الأيمن الذي تعاقد معه الفريق اليوم، ومتوسط الميدان الدولي البوسني القادم من يوفنتوس ميراليم بيانيتش.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2021

برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، مع خوض البرسا لمباراة أقل من صاحب المركز الثاني ريال مدريد.

أما ألافيس، فهو عائد من انتصار هام على بلد الوليد بهدف نظيف جعله يصل إلى النقطة 22 ويبتعد عن الهبوط نسبيًا بتواجده في المركز السادس عشر، وإن كان الفارق بينه وبين الهبوط فقط نقطتين.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الجدير بالذكر أن مباراة ألافيس هي الاختبار الأخير للبلوجرانا قبل خوض قمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعدها بأيام أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16.