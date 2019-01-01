عودة باييه وتصريحات بواش وجارديم.. أبرز ردود الفعل على جنون مواجهة موناكو ومارسيليا

عودة باييه وتصريحات بواش وجارديم.وانفجار بينديتو وأبرز ما جاء في مواجهة موناكو ومارسيليا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تصدرت مباراة موناكو وأوليمبيك مارسيليا المشهد في الأحد الكروي في فرنسا بعدما شهدت العديد من الأحداث المثيرة والكثير من التفاصيل المشوقة لعشاق كرة القدم.

وحقق مارسيليا انتصارًا صعبًا من ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو على فريق الإمارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في قمة الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي.

وسجل بيندييتو نجم مارسيليا المنضم حديثًا من بوكاجونيورز هدفين، كما تألق نجم الفريق ونجم ويست هام يونايتد السابق ديمتري باييه.

وواصل أوليمبيك مارسيليا انطلاقته القوية مع مدربه البرتغالي أندري فيلاش بواش، حيث حقق 10 نقاط من أول 5 مباريات خاضها في الموسم الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وعقب اللقاء قال بواش إنه سعيد بالانتصار مؤكدًا ضرورة الاستمرار في العمل والتطور من أجل تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.

بينما أعرب ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي موناكو عن استيائه مما حدث والتفريط في فوز كان في المتناول بسبب التراخي في أوقات من المباراة.

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يذكر أن أوليمبيك مارسيليا رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع على سلم الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان.