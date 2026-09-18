عودة أرنولد واستبعاد توني .. توخيل يكشف عن قائمة إنجلترا لدوري الأمم 2026-2027

أكد توماس توخيل عودة كول بالمر وترينت ألكسندر أرنولد إلى تشكيلة منتخب إنجلترا. ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في دوري الأمم يوم 26 سبتمبر، في مواجهة إسبانيا بطلة العالم أولًا. ثم تليها مباراتان أمام تشيكيا، ولقاء مع كرواتيا لاحقًا.

خاض ألكسندر أرنولد آخر مبارياته مع منتخب إنجلترا في يونيو 2025 وغاب عن كأس العالم الصيف الماضي. أما بالمر فكانت آخر مشاركة له مع منتخب توخيل في مارس من هذا العام.

وأثار استبعاد ألكسندر أرنولد من كأس العالم جدلًا واسعًا، خاصة بعد إصابة تينو ليفرامينتو وريس جيمس. الأمر الذي أجبر قلبي الدفاع إزري كونسا وجاريل كوانسا على شغل مركز الظهير الأيمن، بالإضافة لدجيد سبينس الذي يغيب عن القائمة الجديدة بداعي الإصابة.

استبعد توخيل كلًا من فيل فودين وجوردان هندرسون وأولي واتكينز الذي انتقل إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، كما غاب أيضًا إيفان توني، مهاجم الهلال.

كما عاد مدافع بي إس في السابق جاراد برانثوايت إلى التشكيلة، علمًا بأن مشاركته الدولية الوحيدة حتى الآن كانت في يونيو 2024. كذلك تم استدعاء موهبة ليفربول الشابة ريو نجوموها.

وضم توخيل 27 لاعبًا في هذه الفترة الدولية. ويجب في النهاية تقليص التشكيلة إلى 23 لاعبًا.

التشكيلة الكاملة لمنتخب إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيسون ستيل (برايتون آند هوف ألبيون)، جيمس ترافورد (ليدز يونايتد)

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)، جاراد برانثوايت (إيفرتون)، تريفو تشالوباه (تشيلسي)، مارك غيهي (مانشستر سيتي)، لويس هول (نيوكاسل يونايتد)، إزري كونسا (آرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)

الوسط: إليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، مايلز لويس سكيلي (آرسنال)، كوبي مينو (مانشستر يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكس سكوت (بورنموث)

الهجوم: دومينيك كالفرت لوين (ليدز يونايتد)، إيبيريتشي إيزي (آرسنال)، أنتوني جوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، ريو نجوموها (ليفربول)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، مورجان روجرز (تشيلسي)، بوكايو ساكا (آرسنال).