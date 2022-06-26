عودة إلى الماضي.. قميص تاريخي جديد لريال مدريد!

قميص جديد للملكي يعيد مشجعيه إلى الماضي

كشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى شركة "أديداس" المسؤولة عن تصميم قمصان فريق ريال مدريد، بإصدار قميصًا جديد مستوحى من الماضي.

وكان قد أعلن الملكي الإسباني قميصه الأساسي لموسم 2022-23، والذي جاء بلمحة كلاسيكية مع الاحتفال بالذكرى 120 لتأسيس نادي العاصمة.

وبحسب موقع "footyheadlines" فإن القميص الجديد سيحمل بعض اللمحات من قمصان الملكي بالماضي، وهي طريقة جذابة للمشجعين.

كما أوضح التقرير أيضًا أن القميص لن يتم ارتداؤه في مباراة رسمية ولكن قد نرى عناصر الملكي يرتدونه قبل المباراة.

ويتميز قميص كرة القدم "Adidas Real 2023" بتصميم مستوحى من التسعينيات على وجه الخصوص.

👕Adidas will release a retro-inspired Real Madrid jersey in early 2023.



It won't be worn in an official matches. @FootyHeadIines #rmalive ⚪️🟠 pic.twitter.com/XmAUrVE6XU — Madrid Zone (@theMadridZone) June 26, 2022

حيث أن القميص سيصدر باللون الأبيض الأساسي لفريق العاصمة، مع 3 خطوط كبيرة باللونين البرتقالي والأزرق الداكن.

الألوان مستوحاة من أطقم أديداس لريال مدريد في فترة 1998-2000، وذلك بعد أن حلت شركة أديداس محل "كيلمي" كمصنع لأطقم النادي.

وسيكون القميص الجديد متاحًا في أسواق الملكي للبيع بحلول نهاية هذا العام، تحديدًا في شهر ديسمبر، أو مع مطلع العام الجديد 2023 في يناير، بسعر 90 يورو.

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