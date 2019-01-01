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الدوري المصري الممتاز

عودة الونش واستبعاد جمعة - قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

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الزمالك
جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة، والمقرر لها بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضمت 20 لاعبًا، حيث شهدت عودة محمود حمدي الونش بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف أوباما بعد انتهاء الإيقاف.

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمر صلاح.

الدفاع: بهاء مجدي، حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، محمود علاء.

اختيارات المحررين

خط الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، محمد حسن، فرجاني ساسي، محمد إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، خالد بوطيب.

واستبعد جروس أيمن حفني لأسباب فنية، وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرحيم جنش، بسبب الإيقاف.

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