عودة العرق الآري.. لماذا يهرب نجوم بايرن ميونخ من جنة بافاريا؟

بات من المؤكد أن هناك ما يدفع لاعبي بايرن ميونخ إلى طلب الرحيل باستماتة..

بات من الأخبار الشائعة في الآونة الأخيرة أن تسمع عن لاعب كبير يريد الرحيل عن بايرن ميونخ، ديفيد ألابا العام الماضي، روبرت ليفاندوفسكي العام الجاري، ومنذ أيام يوشوا كيميش.. مستوى نجومية عالٍ أولًا، وإلحاح كبير ثانيًا، يجعلك تدرك بما لا يدع مجالًا للشك أن وراء كل هذه الحالات سمات مشتركة تجعلهم يرغبون في الهروب مما يبدو "نار بايرن ميونخ".

البطولات ليست كل شيء، هذا ما يعلمه أي أحد، حتى لو كانت ضمانة لك على المستوى البعيد أن الكل سيلقبك بالأسطورة، إلا أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، وهناك أشياء لا يلتفت إليها بايرن تاريخيًا تجعل هذه الرغبة في الرحيل تتكرر من نجوم الصف الأول بالفريق، على الرغم من أن الأمور تكون دائمًا تحت السيطرة من الناحية النظرية.

دعنا من بعض الأشياء التي تمثل سمات مشتركة بين كل الأندية، لن أقول لك إن ليفاندوفسكي يريد الرحيل لأنهم أرادوا ضم هالاند، هذا يحدث في كل نادٍ بالعالم، ولكن هناك أمور أخرى تخص حالات مثل بايرن ميونخ فقط.

التشبع

يعلو بايرن ميونخ كثيرًا على أقرب منافس في البوندسليجا، قتل التنافسية في الإطار المحلي يصيب اللاعب بالتشبع خصوصًا إن ظل يفعل نفس الشيء كل عام على مدار سنوات طويلة.

لاعب مثل ليفاندوفسكي يدخل الموسم متيقنًا أن لقب البوندسليجا على الأقل بحوزته، مع لقب الهداف، ولقب آخر إن لم تحدث مفاجآت.

لقد فاز بكل ألقاب البوندسليجا التي خاضها مع بايرن ميونخ، حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، حقق كأس ألمانيا في 3 مناسبات والسوبر الألماني في 5 مناسبات، كسر كل الأرقام في ألمانيا فرديًا وجماعيًا، قتل التنافس إلى هذا الحد يجعلك تشعر بالملل.

حالة ليفاندوفسكي صارخة لأننا نتحدث عن نجم الفريق الأول خلال السنوات الأخيرة، لن يقارن بلاعب مثل زوله على سبيل المثال يعد كل ما فيه الآن حلمًا لا يتمنى أن يخرج منه، ولكن من خلال حالة ليفاندوفسكي يمكنك أن تدرك لماذا يصر دائمًا على استخدام عبارة: "أريد أن أخوض تحديًا جديدًا" كلما سئل عن رغبته في الرحيل!.

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التوتر دائمًا

غرفة ملابس بايرن ميونخ من بين الأكثر توترًا في أوروبا كلها، هذا ما يمكنك أن تراه بوضوح في كل مرة تسمع فيها عن عراكات اللاعبين القدامى والجدد.

دائمًا هناك لاعبون كبار لا يقتنعون بكلام المدرب، ودائمًا يوجهون تعليمات أبوية بعض الشيء للاعبين الصغار، ولا يستطيع المدرب أن يكبح جماح "مراكز القوى".

هذا ما تم الحديث عنه مؤخرًا ضمن أسباب رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل، هناك مشاكل مع عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم بعض اللاعبين الصغار.

المدرب.. الحلقة الأضعف

دائمًا لا يملك المدرب الكلمة النافذة في بايرن ميونخ، مدربون آتون من الظل مثل نيكو كوفاتش وحتى ناجلسمان على سبيل المثال لا يبدون مقنعين للاعبين يفوقونهم عمرًا في بعض الأحيان.

ولكن الأمر حتى أعقد من ذلك، مدربون بحجم أنشيلوتي وجوارديولا فقدوا ولاء لاعبي بايرن ميونخ في بعض الأوقات، تراتبية الفريق وكونه لا يتعرض للهزيمة إلا نادرًا يجعل اللاعبين يشعرون كما لو كانوا آلهة في ثوب لاعبين، ويظل المدرب الحلقة الأضعف.

لقد رحل أنشيلوتي عن الفريق لأنه خسر كبار اللاعبين، تعلم الدرس جيدًا بعد ذلك في تجربته الحالية مع ريال مدريد، جوارديولا لم يكن يحظى بأفضل ظروف مع اللاعبين أيضًا، بينما تعرض مدربون مثل نيكو كوفاتش للنقد العلني من لاعبين بحجم توماس مولر في الفريق، والآن تقول الأنباء إن من أسباب رحيل ليفاندوفسكي الهامة عدم اقتناعه بناجلسمان.

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لن أعطيك ما تريد!

مبدأ ثابت حين يتم التجديد لأي لاعب، أن يتم رفض المقابل المادي الذي يريده أيًا كان عمره وأيًا كانت استفادة الفريق منه، وأيًا كانت درجة ولائه للفريق.

لقد حدث هذا من قبل مع توني كروس، مع ديفيد ألابا، وحتى الآن مع ليفاندوفسكي، مع الصغار والكبار، العظمة البافارية تجعل النادي يوصل رسالة للاعب دائمًا بأنني أنا من أقرر وليس أنت أو وكلاؤك.. فيكون رد الفعل منطقيًا في كثير من الأحيان.

اجتماعات صاخبة

لا يتمتع المفاوض البافاري بالمرونة في الغرف المغلقة، هذا ما يبدو من كل الاجتماعات التي تخرج تفاصيلها للنور، اجتماعات توني كروس الساخنة مع رومينيجيه، وكذلك مع ألابا، كل ما تمت إماطة اللثام عنه حول حوارات حميديتش مع ليفاندوفسكي.

بايرن ميونخ يفضل الشخصيات الحادة في مناصبه الإدارية، حتى كبار نجوم الفريق تاريخيًا كانوا يتسمون بهذه الحدة، تصريحات أولي هونيس مؤخرًا حول أن "الشمس ستشرق من غير ليفاندوفسكي" وكذلك تصريحات ماتيوس وأوليفر كان دائمًا التي تفيض فخرًا بإرث البافاريين كما لو عدنا لما قبل الحرب العالمية الثانية وازدهار فكرة العرق الآري المتفوق، كل ذلك يبدو واضحًا في الاجتماعات المتوترة التي تسبق دائمًا كل قرار بالرحيل من أحد كبار نجوم الفريق.

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