عودة "السوبر ليج" .. شركة علاقات عامة تقود محاولة إحياء المشروع!

عقد مسؤولون كبار من أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مؤخرًا اجتماعات جديدة في محاولة منهم لإحياء خطط إطلاق بطولة "السوبر ليج".

المشروع أُطلق في أبريل من العام الماضي، لكنه انهار بسرعة بعد أن قررت تسعة من أصل 12 ناديًا مؤسسًا للبطولة الانسحاب تباعًا.

ومع ذلك، واصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس دعم البطولة المثيرة للجدل علنًا، ومن المقرر الآن أن يعود المشروع مع إصلاحات متعددة في محاولة لكسب دعم واسع النطاق.

ما هي الخطوات التي تم القيام بها؟

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وافقوا في أكتوبر الماضي على إجراء خمسة تغييرات رئيسية لقواعد المنافسة المقترحة.

تبع ذلك قيام الأندية بالتعاقد مع شركة علاقات عامة كبرى مقرها العاصمة الإنجليزية لندن، بهدف بذل جهد مركز لتغيير الرأي العام، بعد احتجاجات الجماهير التي أدت إلى إجهاض الفكرة.

ويأمل ثلاثي "سوبر ليج" الآن إعادة إطلاق البطولة في 2022، ويناقشون نهجًا قانونيًا من شأنه أن يخلق مشروعًا مستدامًا.

ما هي خطة شركة العلاقات العامة؟

حسب "ميرور" فإن الهدف الرئيسي للتعاقد مع شركة العلاقات العامة هو المساعدة في تنظيف صورة الفكرة، وإنشاء منتج قابل للبيع لا يتلقى الانتقادات التي تعرضت لها الخطة عند إطلاقها.

وأعدت الشركة بالفعل عرضًا تقديميًا بعنوان: "تمهيد الطريق إلى السوبر ليج، استراتيجيات لإعادة البناء وإعادة التشغيل والانتصار".

وتبدو الشركة الآن مستعدة للانخراط في حملة كبرى تصور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه "شركة احتكار تعسفية"، بينما تصور خطط "السوبر ليج" على أنها البديل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ كرة القدم.

وبكل تأكيد فإن الفترة القادمة ستكون حاسمة في إطلاق "السوبر ليج"، وربما تكون التحركات على الأرض سبيلًا لإنجاح الفكرة بعد انهيارها السابق.

قرأ أيضًا |



بتدخل باريس .. "تأثير الدومينو" يقرب موراتا من برشلونة !

دموع، معجزة، خيبة أمل وبطل معاناة .. 16 صورة لخصت كرة القدم في 2021

من أشياء ميسي إلى لاعب متوسط .. ردود أفعال أداء صلاح ضد تشيلسي

