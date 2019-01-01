عودة أمرابط لتدريبات النصر.. واجتماع بين فيتوريا واللاعبين

النصر يستعد لمواجهة الرائد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عاد المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، لتدريبات فريقه، بعد الغياب عنها خلال اليومين الماضيين عقب العودة من معسكر منتخب بلاده.

وكان أمرابط قد شارك في معسكر منتخب بلاده تحت قيادة البوسني وحيد خاليلوزيتش، الذي تولى تدريب أسود الأطلس عقب رحيل رينارد.

وانتظم أمرابط في المران الجماعي للنصر السعودي، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريقه أمام الرائد المقرر لها السبت المقبل.

ونجح أمرابط في لقاء منتخب بلاده أمام الجابون الودي، في تسجيل هدفين، وقدم مستوى أكثر من رائع خلال اللقاء الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي.

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ويعود النصر للمنافسات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب التوقف لمدة تقرب من 20 يومًا بسبب تأجيل مباراته أمام الفيصلي.

واجتمع البرتغالي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي باللاعبين قبل المران من أجل توجيه نصائح بخصوص بعض الجوانب المباريات المقبلة.