عن طريق الخطأ؟ ماجواير يؤكد غضب رونالدو من تخفيض راتبه

قائد الشياطين الحمر في ورطة

تعرض هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد للمزيد من الإحراج مع جماهير الفريق، وهذه المرة ليست بسبب مستواه ولكن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن رونالدو طلب الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وقرر العودة إلى لشبونة للتدرب بمفرده، في انتظار موافقة النادي على طلبه بمغادرة أولد ترافورد.

وظهرت بعض الأنباء حول أن السبب الرئيسي وراء موقف رونالدو، هو شعوره بالغضب من خفض رواتب الفريق بنسبة 25% بسبب عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ماذا فعل ماجواير؟

حساب موقع "SportBible" نشر صورة لرونالدو على موقع "إنستجرام" إلى جانب تعليق يوضح انزعاجه من قرار تخفيض الأجور.

ومن جانبه قام الحساب الرسمي لماجواير بعمل إعجاب لهذا المنشور، مما أدى إلى غضب جماهير مانشستر، بعد قيام اللاعب بهذا التصرف العلني الذي قد يثير الفوضى في النادي.

واعترف اللاعب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعمل الإعجاب ولكنه كشف عن إزالته فورًا لأنه قام بالضغط عليه عن طريق الخطأ.

ولم يشفع هذا الاعتذار لماجواير، وسط مطالب من جمهور الشياطين الحمر بسحب شارة قيادة الفريق منه بسبب سلوكه غير المهني على حد قولهم.

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

موقع "TheAthletic" أكد أن رونالدو يبحث عن فرصة للرحيل عن مانشستر من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأوضح أن اللاعب يشعر بالغضب من قلة نشاط النادي في سوق الانتقالات منذ قدوم المدرب إريك تين هاج، وعدم تعاقده مع المزيد من النجوم لمساعدة الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت الحالي يبدو تشيلسي هو الوجهة الأقرب لصاحب الـ37 سنة، وسط منافسة محتملة من روما ونابولي وبايرن ميونخ وربما أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

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