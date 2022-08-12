عن أي أزمة اقتصادية تتحدثون؟ تفاصيل عقد ديمبيلي الجديد مع برشلونة!

لا يزال الفرنسي من بين الأعلى تقاضيًا للرواتب

منذ 6 أشهر فقط، لم يكن أحد يتخيل أن يصل كل من برشلونة وعثمان ديمبيلي إلى النقطة التي يقفان عندها الآن بعد أن جدد الفرنسي عقده برفقة النادي الكتالوني.

في هذا التوقيت كان اللاعب يمر بفترة من عدم الانضباط، الكل كان يتحدث عن رحيله المجاني في الصيف، خصوصًا مع مطالبات وكيله موسى سيسوكو المالية المرتفعة.

الحق أن برشلونة أراد بقاء ديمبيلي بعد نصف أخير مذهل للموسم الكروي قام به برفقة المدرب تشافي هيرنانديز، والحق أيضًا أن ديمبيلي قال لبرشلونة إنه يرغب في البقاء.

لكن هذا أتى بعد أن أدرك الفرنسي أنه لن يجد ناديًا يلبي متطلباته وخصوصًا المادية منها والتي يشرف عليها وكيله سيسوكو.

كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان كانوا مهتمين بديمبيلي، لكن الطرف الأكثر جدوى بالنسبة له في الأخير كان برشلونة.

أبرم برشلونة عقدًا لمدة عامين مع ديمبيلي، مع شرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو، لكن بعض المصادر تشير إلى أنها 50 مليون يورو فقط!.

صحيفة "سبورت" الكتالونية نشرت لأول مرة التفاصيل الدقيقة لعقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة، والذي يشير إلى أنه رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها إدارة لابورتا، إلا أن الفرنسي لا يزال من بين أكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب في البيت الكتالوني.

ما هي تفاصيل عقد ديمبيلي مع برشلونة؟

عقد ديمبيلي الجديد ينص على تقاضيه 16 مليون يورو صافية في موسمي 2022-2023 و2023-2024، على أن يتاح له تقاضي 4 ملايين يورو إضافية في كل موسم وفقًا لعدد من المتغيرات ذات العلاقة بعدد المباريات ومستوى الأداء.

أي يمكن القول إن ديمبيلي مرشح في موسميه المقبلين مع برشلونة أن يتقاضى 20 مليون يورو بشكل سنوي.

في 1 يناير 2024 سيكون اللاعب متاحًا بالمجان بالنسبة لأي نادٍ يرغب في شرائه، قبل ذلك التاريخ سيكون الفريق الراغب في عقد ديمبيلي مطالبًا بدفع 100 مليون يورو كشرط جزائي على أن يتقاضى ديمبيلي نصف هذه القيمة (50 مليون يورو).

كما يشمل عقد ديمبيلي الجديد مع برشلونة زيادة سنوية بمعدل 3 ملايين يورو يتم حسمها أيضًا وفقًا لمعدلات الأداء والمساهمة في البطولات.