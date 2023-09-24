عنصرية ضد نيمار وتلميح ساخر عن الزي السعودي! .. بتال القوس يرفض الصمت أمام اتهامات جمهور الهلال

الاتهامات انهالت على مقدم برنامج "في المرمى" من الهلاليين، فما هي القصة؟

SHAHID

سقط الإعلامي الرياضي بتال القوس؛ مقدم برنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية" ورئيس تحرير صحيفة "الرياضية" السعودية ضحية لجمهور الهلال خلال الساعات الماضية، على إثر تغريدة حملت تلميحًا عنصريًا ضد الزعيم.

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الزعيم احتفل رفقة لاعبيه الأجانب والمحليين أمس السبت، باليوم الوطني للسعودية، واكتسى لاعبوه بالشماخ والجلباب حيث الزي الشعبي في المملكة، مع أداء العارضة وبعض الرقصات السعودية الشهيرة.

أمام هذه الاحتفالات، نشر حساب "العربية السعودية" عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي صورة لنيمار أثناء ارتدائه الشماخ، معلقًا: "صورة النجم البرازيلي أثناء ارتداء الطاقية تخطف الأنظار خلال مشاركته في احتفالات نادي الهلال باليوم الوطني السعودي 93".

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ما أغضب جمهور الزعيم في التغريدة هو استخدام لفظ "طاقية"، كونه عنصرية واضحة على فريقهم، ويستخدمه المنافسون من باب "الطقطقة" والسخرية، لذلك بدأ الجمهور في الهجوم على القوس ظنًا منهم أنه المسؤول عن هذا الحساب.

لكن لم يصمت الإعلامي الرياضي أمام تلك الاتهامات وذاك الهجوم، ليكتب عبر حسابه عبر المنصة نفسها: "صفحة العربية السعودية نت قسم محليات ليست تحت اداراتي وخارج مسئولياتي.. ولا علاقة لي بما ينشر فيها لا اجازة ولا كتابة .. هناك فرق بين العربية نت رياضة. والعربية السعودية. ادارتان مستقلتان .. إن شاء الله فهمت".

SHAHID