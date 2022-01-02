"عنصرية تجاه إفريقيا" .. الاتحاد السنغالي يهاجم واتفورد بسبب سار

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بيانًا يحتج خلاله على منع نادي واتفورد الإنجليزي، لاعبه الدولي إسماعيلا سار، من الانضمام لصفوف أسود التيرانجا، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

نادي واتفورد منع إسماعيلا سار من السفر إلى السنغال، من أجل الانضمام إلى معسكر أسود التيرانجا، قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون بداية من يناير 2022.

الاتحاد السنغالي قال خلال بيانه: "في رسالة مؤرخة بـ31 ديسمبر 2021، تم إبلاغ نادي واتفورد على أساس الحجج بأنها خادعة لقراره منع إسماعيلا سار الذي أعرب عن رغبته في الانضمام لمنتخب السنغال لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون".

وتابع: "الاتحاد السنغالي قام بالرد على الفور على المراسلات المذكورة، لتأكيد الإبقاء على استدعاء اللاعب والتزام النادي بالسماح للاعب في موعد أقصاه 3 يناير 2022، وفقًا لتعميم الإعفاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإبلاغه بقراره بإحالته إلى هيئات الفيفا المختصة في حال إصرار واتفورد على رفضه المتعمد للسماح للاعب للسفر للانضمام لمنتخب بلاده".

وأكمل: "يعرب الاتحاد السنغالي في هذا البيان، عن إدانته الشديدة للسلوك غير المحترم والخبيث، والذي فيه تميز عنصري من جانب مسؤولي واتفورد، الذين يسعون بكل الوسائل لمنع أي لاعب من اللعب لمنتخب بلاده".

وعبر الاتحاد السنغالي عن استيائه خلال البيان، حيث قال: "إفريقيا وكرة القدم ولاعبيها تستحق نفس الاحترام الذي تحظى به القارات والاتحادات واللاعبين الآخرين".

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واختتم الاتحاد السنغالي بيانه قائلًا: "سيتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام الحق الأساسي للاعبي كرة القدم، في اللعب لمنتخبات بلادهم، وأن هذه الممارسات في الوقت الذي كان يعتقد خطأ أنته انتهى".

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات زيمبابوي وغينيا ومالاوي.