تحذير وإشادة.. فليك لنجم برشلونة: عليك الاستمرار في التركيز!

حتى في ظل برشلونة الغني بالإثارة، برز هدف أديمي المتأخر الذي حسم اللقاء بنتيجة 4-2 على أرض ليفانتي، حتى دون احتفال الشقلبة المعتاد من الوافد الجديد في صيف من بوروسيا دورتموند. وقال فليك في معرض إشادته: "كان الهدف مثالياً"، وأضاف: "في مثل هذه المواقف يتضح أنه يمتلك شيئاً مميزاً."

كان الهدف في الوقت بدل الضائع (90+3) ثاني أهداف أديمي في الدوري وهدفه الثالث بشكل عام مع بطل إسبانيا. أما مبلغ الـ22 مليون يورو الذي حوّله برشلونة إلى بوروسيا دورتموند فهو حتى الآن استثمار مجزٍ للغاية، إذ يسجل الجوكر الخارق الجديد هدفاً كل 67 دقيقة في المتوسط.

وقال فليك، الذي حمّل تلميذه في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة: "هذا لا يفاجئني. عندما يكون مركّزاً، فهو لاعب رائع. أعرفه منذ سنوات عديدة وأعلم ما يمكن أن يقدمه لنا"، مضيفاً: "لا يجوز له أن يخلد إلى النوم على أمجاده، بل عليه دائماً أن يواصل العمل على تطوير نفسه."

Getty Images

كريم أديمي: الصحافة تتحدث عن "أهمية هائلة"

وأخيراً، ينهال الثناء على أديمي حالياً من كل جانب. فقد حظي اللاعب الهجومي بالكثير من التصفيق من جماهير كامب نو بعد تسديدته المقوّسة في دوري أبطال أوروبا، وبعد الهدف الذي حسم المباراة في فالنسيا أشادت به الصحافة الإسبانية. ورأت صحيفة آس أن أديمي قدّم ما هو مطلوب منه في اللحظة التي كان برشلونة في أمسّ الحاجة إليه فيها: "بذلك أكد الجناح الألماني مجدداً أهميته الهائلة كجوكر وسلاح هجومي."

وبفضل أديمي أيضاً، بات برشلونة تحت قيادة فليك على مقربة من تحقيق رقم قياسي، فبعد ستة انتصارات في مختلف المسابقات مع انطلاقة الموسم، يلوح في الأفق الفوز السابع في الدوري أمام راسينج سانتاندير يوم الأربعاء وهو ما سيعادل أفضل انطلاقة موسم في تاريخ النادي.