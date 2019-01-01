عنتر يحيى يقترب من الانضمام للجهاز الفني لمنتخب الجزائر

تعديل في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح عنتر يحيى، مدافع منتخب الجزائر السابق، قريبًا من الانضمام للجهاز الفني للخضر، بقيادة جمال بلماضي حاليًا.

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن جمال بلماضي اقترح اسم عنتر يحيى على مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لتولي نصب مدير الخضر، بدلًا من حكيم مدان.

بلماضي هدد مسؤولي الاتحاد الجزائري بالاستقالة من منصبه، بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اشترط تواجده ببعض الطلبات التي قدمها.

أبرز تلك الشروط إبعاد حكيم مدان عن المنتخب الجزائري، ومراجعة بعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في أغسطس 2018.

عنتر يحيى صاحب هدف تأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2010 في مرمى منتخب مصر، خلال المباراة الفاصلة التي جمعت بين المنتخبين في أم درمان بالسودان.

وتوج منتخب الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقائق الأولى من المباراة.