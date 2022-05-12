عناد بايرن ميونخ يتراجع .. برشلونة يقترب من ضم ليفاندوفسكي

يبدو أن مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني قد يتغير في الأيام القليلة القادمة.

ويتحرك برشلونة بشكل مستمر في محاولة التعاقد مع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط هجومه بأفضل طريقة ممكنة.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن تقريرًا من بايرن ميونخ يكشف أن النادي الألماني قرر فتح الباب أمام رحيل ليفاندوفسكي.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ مستعد للحصول على مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للسماح برحيل ليفاندوفسكي.

لماذا تغير موقف بايرن ميونخ؟

بايرن ميونخ كان متمسكًا بشكل كبير باستمرار ليفاندوفسكي في صفوفه، وعدم السماح برحيله حتى نهاية عقده في 2023.

إلا أن التقرير الداخلي الذي حصلت عليه صحيفة "بيلد" أكد أن بايرن يدرك أن رحيل ليفاندوفسكي سيكون إيجابيًا على غرفة الملابس، وعلى مستوى الفريق ككل.

ويأتي ذلك بسبب عدم ارتياح البولندي للعمل تحت قيادة يوليان ناجلسمان المدير الفني.

ولا يرغب بايرن ميونخ في استمرار ليفاندوفسكي ضد إرادته، ولهذا السبب قرر النادي تغيير موقفه، وفتح الباب أمام رحيل مهاجمه المخضرم.

هل يدفع برشلونة هذا المبلغ؟

كان هدف برشلونة الأول في سوق الانتقالات لتدعيم الهجوم هو النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، الذي توصل مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرًا إلى اتفاق لضمه.

ورغم أن مشروع برشلونة كان يجذب هالاند على المستوى الرياضي، إلا أن وضع "البلوجرانا" الاقتصادي لم يجعل النادي قادرًا على التنافس مع مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد يوافق على دفع الرقم الذي يطلبه بايرن ميونخ من أجل ليفاندوفسكي، واستعداد النادي الكتالوني لإتمام الصفقة بمبلغ قريب من 35 مليون يورو.

خيار التعاقد مع ليفاندوفسكي يقنع تشافي والجهاز الفني في برشلونة، لأنهم يعتبرونه أحد أفضل المهاجمين في العالم، ويعتقدون أنه قادر على العطاء لثلاث سنوات على أعلى مستوى ممكن.

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