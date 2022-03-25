عمولات قيمتها 100 مليون .. هالاند يرفض مانشستر سيتي من أجل ريال مدريد

قام المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بتوجيه صدمة إلى نادي مانشستر سيتي، بخصوص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يستمر صاحب الـ21 سنة في مناقشة مستقبله في غضون أسابيع قليلة، من أجل حسم قراره النهائي ووجهته المقبلة بعد الرحيل عن بوروسيا دورتموند.

وأكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن السباق تم تقليصه إلى ناديين فقط وهما مانشستر سيتي وريال مدريد بعد خروج برشلونة.

ويأتي قرار برشلونة بالانسحاب من الصفقة، بعد اقتناع جوان لابورتا رئيس النادي، بأن العملية غير قابلة للتطبيق من الناحية المالية.

وأوضحت الصحيفة أن النرويجي رفض العرض الأول من سيتي الأسبوع الماضي، والذي أرسله النادي الإنجليزي لوالده ووكيل أعماله مينو رايولا.

ووصل هذا العرض إلى راتب أسبوعي تصل قيمته 600 ألف يورو، بمبلغ إجمالي يتراوح بين 27 إلى 28 مليون يورو سنويًا بشكل صافي.

وأشارت "as" إلى أن رفض هالاند لسيتي ليس نهائيًا، لأنه ينتظر قرار ريال مدريد، بسبب اعتبار النادي الإسباني هو الأولوية الأهم له بغض النظر عن الأموال.

ومن جانبه أعلن جوسيب بيدريرول المقدم ببرنامج "إل شيرينجيتو" أن مجموع التعاقد مع هالاند سيتكلف مبلغ 200 مليون يورو.

ويتم توزيع هذا المبلغ بـ100 مليون يورو يحصل عليها دورتموند كقيمة انتقال وهو ما ينفي وجود شرط جزائي في عقده بـ75 مليون يورو، بالإضافة لـ 50 مليونًا لمينو رايولا و50 أخرى لوالد اللاعب.

إيرلينج هالاند.



أسوأ كابوس للمدافعين. 😳 pic.twitter.com/xKmtMi4feE — GOAL Arabia (@GoalAR) March 23, 2022

وهي القيمة التي يتردد ريال في دفعها، نظرًا لارتفاع قيمة العمولة التي سيحصل عليها وكيل هالاند ووالده مقابل الصفقة.

ويرى النادي الإسباني أن هذه المطالب لا تتناسب مع الظروف المالية الحالية، كما أن سجل إصابات هالاند الفترة الأخيرة يثير مخاوف النادي.

وعلى الجانب الآخر يضغط سيتي من أجل إقناع اللاعب بصرف النظر عن ريال مدريد، ولكنه يريد ارتداء القميص الأبيض للنادي الإسباني، لدرجة أنه يتابع ما سيسفر عنه ملف كيليان مبابي الهدف الآخر للعملاق المدريدي.

جدير بالذكر أن هالاند البالغ من العمر 21 سنة، سجل 23 هدفًا وصنع 6 في 23 مباراة مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.

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