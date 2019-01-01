وكيل عموري: لم يفاوضنا أحد للتجديد للهلال أو للعودة للعين

كلا الناديين ملأ وسائل الإعلام بالرغبة في اللاعب، لكن على أرض الواقع لم يحدث أي شيء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فجر نادر المرزوقي؛ وكيل أعمال الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الهلال السعودي، بتأكيد أن اللاعب لم يتلق أي عرض حتى الآن سواء من الأزرق أو العين الإماراتي فريقه السابق.

عديد الأنباء والتصريحات من مسؤولي الناديين خلال الفترة الأخيرة تؤكد وجود مفاوضات من كليهما مع اللاعب، للظفر بخدماته وهو ما يتنافى مع ما قاله وكيله.

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وقال المرزوقي، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم نتلق أي مفاوضات لتجديد عقد عموري، هو لديه رغبة في الاستمرار مع الهلال موسمًا آخر، خاصة أن الإصابة في البداية حرمته من إكمال الموسم".

وأضاف: "عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد، حيث أن عقده مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بجانب أننا لم نتلق أي عرض من العين لعودته له".

الإماراتي الدولي كان قد انضم للزعيم السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع العين، وعدم الوصول إلى اتفاق بشأن الجانب المادي في العقد الجديد.

وأصيب صاحب الـ27 عامًا في بداية الدوري السعودي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، أدي إلى غيابه حتى نهاية الموسم، قبل أن يمنحه الطبيب أمس السبت، الضوء الأخضر للعودة للمشاركة. (طالع التفاصيل)