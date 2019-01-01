عموري يوجه رسالة مهمة إلى جماهير العين

عمر عبد الرحمن يوجه رسالة إلى جماهير العين في أول مواجهة لفريقه السابق.

حرص عمر عبد الرحمن "عموري"، صانع ألعاب فريق الجزيرة، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه السابق "العين"، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما.

الجزيرة تعادل مع العين سلبيًا، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

عموري قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المواجهة: "المباراة خرجت بسمعة الفريقين، وجمهور العين هم تاج على رأسي مهما فعلوا، ولهم الفضل في تواجدي بهذا المكان".

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عمر تابع: "طبيعي أن جماهير العين يحاولون تشتيت تفكيري ولكنهم لهم الفضل، وأنا أشكرهم لأنهم السبب في وصولي إلى هذه المكانة".

لاعب الجزيرة اختتم تصريحاته قائلًا: "لن أنكر فضل نادي العين، ومعتاد على هذه الأجواء، وذلك في جميع البطولات".

عموري كان يلعب في صفوف العين منذ موسمين، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي، ثم إلى الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.