عملية "باب الخروج" تبدأ .. ريال مدريد يقرر التخلي عن 8 لاعبين!

ستكون غرفة ملابس ريال مدريد على موعد في الصيف المقبل لإجراء عملية تجميلية كبرى، قد تشهد خروج كافة اللاعبين الزائدين عن حاجة النادي.

ريال مدريد يواجه بالفعل معضلة كبرى في قائمته، حيث لا يعتمد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي على أكثر من 17 لاعب تقريبًا بشكل منتظم.

وهناك بالفعل ثمانية لاعبين خرجوا بشكل شبه كامل من خطط أنشيلوتي، حيث يضطر الإيطالي المخضرم للتعامل مع 23 لاعبًا بخلاف حراس المرمى في التدريبات.

من سيرحل بشكل مؤكد عن ريال مدريد؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت خروج ثلاثة لاعبين بشكل مؤكد من ريال مدريد في الصيف المقبل، وهم جاريث بيل، ومارسيلو، وإيسكو.

عقود الثلاثي تنتهي في 30 يونيو المقبل، ولا يوجد نية لدى ريال مدريد في التجديد لأي منهم.

ورغم أن الثلاثي سيرحل دون دخول أي مال إلى خزينة ريال مدريد، إلا أنهم سيوفرون 60 مليون يورو من فاتورة الأجور، وهو المبلغ الذي سيكون مثاليًا لإتمام التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

خمسة لاعبين يواجهون مصيرًا مجهولًا!

وبخلاف الثلاثي، فإن هناك خمسة لاعبين يواجهون مصيرًا مجهولًا، وفتح لهم ريال مدريد بالفعل "باب الخروج" على مصراعيه.

الخماسي هم: إيدين هازارد، وداني سيبايوس، وفاييخو، ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز.

خروج فاييخو منطقي للغاية، حيث لم يلعب المدافع سوى 14 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، رغم الإصابات والإيقافات في الخط الخلفي.

أما داني سيبايوس، وبعد قضاء نصف الموسم تقريبًا مصابًا، لم يحصل على الفرصة للمشاركة بشكل منتظم، ويبدو قريبًا من العودة إلى ريال بيتيس.

وضع إيدين هازارد معقد بعض الشيء، حيث أصبح خروج النجم البلجيكي ضرورة سواء له أو للنادي.

هازارد عانى من الإصابات ثم التهميش، ويرغب ريال مدريد في تحصيل 40 مليون يورو مقابل بيعه، ومبلغ أقل من هذا الرقم قد يجعل النادي يخسر اقتصاديًا.

فيما يعد خروج ماريانو ويوفيتش أمرًا مفروغًا منه، حيث لا يثق فيهما أنشيلوتي تمامًا، ويفضل عليهما الفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

وفي جميع الأحوال، فإن ريال مدريد عليه بالفعل تحسين قائمته، التي تعاني من التقدم في العمر وعدم جاهزية معظم اللاعبين، ويبدو أن "العملية التجميلية" جارية بالفعل.

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