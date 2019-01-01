عمليًا | ديربي كاونتي يوافق على إرسال لامبارد لتشيلسي

تشيلسي يحصل على تنازل ديربي كاونتي عن فرانك لامبارد مقابل 4 مليون إسترليني

أفادت أحدث تقارير واردة من داخل نادي تشيلسي، أن الإدارة توصلت بالفعل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي ديربي كاونتي، لعودة فرانك لامبارد إلى "ستامفورد بريدج" كمدير فني.

واقترن اسم سوبر لامبارد ببيته القديم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري بعد عودته هو الآخر إلى وطنه عبر بوابة يوفنتوس، ليحل محل ابن جلدته ماسيميليانو أليجري في سُدة حكم "يوفنتوس آرينا".

وسبق لهداف أسود غرب لندن الأسطوري، أن كشف عن رغبته في العودة إلى تشيلسي مرة أخرى، لكنه فَضل أن يتم ذلك بالطرق الشرعية، أي بالحصول على موافقة رئيس ناديه الناشط في "تشامبيون شيب".

وأبلى المدرب الأربعيني بلاءً حسنًا في تجربته مع ديربي كاونتي، بقيادته للعب على أغلى مباراة كرة قدم في العالم، المؤهلة للبريميرليج الموسم الجديد، إلا أنه لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية، بالخسارة أمام العريق الآخر أستون فيلا في نهائي "البلاي أوف".

✨منذ شهر، دخل كأس دوري أبطال أوروبا السادس إلى خزائن @LFC_Arabic 🏆👌pic.twitter.com/6q12Fa6FrZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وبحسب ما هو متداول في جُل وسائل الإعلام البريطانية، فإن تشيلسي اتفق مع رئيس ديربي كاونتي على شراء عقد لامبارد في الموسمين المُقبلين مقابل حوالي 4 مليون جنيه إسترليني، ولا يتبق سوى الإعلان الرسمي عن التوقيع وتقديم مدرب تشيلسي الجديد للصحافيين ووسائل الإعلام.