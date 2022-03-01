عملة مشفرة خاصة .. برشلونة يعلن خطته لدخول "العالم الموازي"

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لإنشاء عملة رقمية خاصة به، من أجل التوسع في السوق العالمي ومساعدة النادي من الناحية المادية.

وأكد جوان لابورتا رئيس برشلونة، أنه بدأ بالفعل التخطيط لملامح "Metaverse" أو العالم الموازي لمجاراة الطفرة والتطور الحالي.

ووفقًا لبعض التقارير فإن برشلونة تلقى العديد من العروض من شركات العملات المشفرة لتكوين شراكة محتملة منذ مارس 2021، ولكن النادي رفض ذلك لصالح تطوير عملة رقمية خاصة.

ماذا قال لابورتا؟

رئيس برشلونة قال في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة:"نحن نطور metaverse الخاص بنا، وهذا هو سبب رفضنا فرصة الارتباط بأي من شركات العملات المشفرة".

وأضاف:"نريد إنشاء عملتنا المشفرة وعلينا أن نفعل ذلك بأنفسنا، نحن مختلفون لأننا ننفق على النادي من الأرباح التي تأتي من الجوانب الرياضية".

وتابع:"ليس لدينا شركات كبيرة أو مساهمون خلفنا، وهذا يجبرنا على أن نكون مبدعين ومبتكرين وشجعان، وأن نتخذ العديد من الخطوات بمختلف المجالات المحيطة بصناعة الرياضة"

طرق جديدة لضخ الأموال

بعد فترة وجيزة من عودة لابورتا إلى كامب نو، سجل برشلونة ديونًا قياسية تجاوزت مليار يورو، وهو ما أدى إلى تفريغ عدد من لاعبي الفريق الأول لخفض الرواتب بما في ذلك ليونيل ميسي.

ولذلك يؤمن لابورتا أن النادي عليه البحث عن وسائل جديدة للحصول على الأموال، تكون أكثر إبداعًا من الطرق العادية.

وقال صاحب الـ59 سنة:"العملات المشفرة هي مجرد شيء يمكننا مشاركته مع معجبينا حول العالم، حوالي 300 مليون من المشجعين، يمكنني أيضًا الإعلان عن أشياء أخرى لكنها سرية في الوقت الحالي".

وواصل حديثه:"يعرف اللاعبون ما نعمل عليه، ونريد خلق فرص جديدة للنمو، الهدف هو الفوز بالألقاب وإسعاد جماهيرنا".

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