عملاق هجومي يعشق تمزيق الشباك.. أرقام أسطورية لهالاند مع دورتموند

استمراره يبدو صعبًا..

قاد إرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لفوز ساحقٍ على مضيفه شالكه في ديربي الرور بعد إحرازه لهدفين من رباعية أسود الفيستيفاليا في الرويال بلوز، بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

من ثنائية هالاند، أحرز النرويجي هدفًا لا يوصف سوى بالعالمي من تسديدة مقصية على الطائر لا تصد ولا ترد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليواصل بذلك تألقه الذي بدأ منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى سيجنال إيدونا بارك في يناير 2020.

ترصد الأرقام مدى أسطورية هالاند، فصاحب العشرين عامًا ارتدى قميص بوروسيا دورتموند في 43 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 43 هدفًا.

على صعيد هذا الموسم، لعب هالاند إجمالًا 25 مباراة ما بين الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، فكم سجل النرويجي؟ 25 هدفًا!

ليس هذا فحسب، بل اشترك هالاند في 16 مباراة بصورة أساسية هذا الموسم مع دورتموند سواءً في فترة المدرب لوسيان فافر أو خليفته إيدين تريريزيتش، وقد سجل خلالهم 16 هدفًا أيضًا.

هالاند انضم إلى ريد بول سالزبورج في يناير 2019 قادمًا من مولده النرويجي، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة الراهنة خاض 70 مباراة سواء مع الفريق النمساوي أو مع دورتموند، سجل خلالهم 71 هدفًا!

الواقع أن هذه الأرقام التي يقدمها هالاند لا يمكن أن توصف سوى بالأسطورية، وتبشر ناديه القادم أيًا كان من أنه سيحظى بمهاجم هداف لا يعرف سوى تمزيق شباك خصومه.

ووجبت الإشارة أيضًا أن إجمالي الأهداف التي سجلها هالاند في مسابقة دوري أبطال أوروبا هو 22 هدفًا في 20 مباراة مع سالزبورج ودورتموند آخرهم ثنائيته في شباك إشبيلية الأسبوع الماضي برامون سانشيز بيزخوان.

الجدير بالذكر أن هالاند هو الهداف الثالث حاليًا لمسابقة الدوري الألماني برصيد 16 هدفًا، في الوقت الذي يتواجد فيه روبرت ليفاندوفسكي في الصدارة بـ25 هدفًا وخلفه مهاجم آينتراخت فرانكفورت أندريه سيلفا بـ18 هدفًا.