"عملاق بسبب طموحه".. تين هاج يكشف عن خططه بشأن رونالدو!

كشف المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج عن خططه بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحُمر.

جاء هذا في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في انتقالات اللاعبين عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، نقلاً عن صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ماذا قال تين هاج عن كريستيانو رونالدو؟

قال تين هاج: "بالطبع أريد أن يبقى كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، لقد كان ومازال مهماً جداً لهذا النادي".

وتابع: "رونالدو عملاق بسبب طموحه، وبسبب ما ظهر عليه حتى الآن".

العديد من التقارير الصحفية الإعلامية في الآونة الأخيرة كانت قد زعمت أن تين هاج قد يطلب الإستغناء عن كريستيانو رونالدو بسبب عدم ملائمة أسلوب الدون للمدرب الهولندي.

بينما أكدت تقارير أخرى أن رونالدو أخبر زملائه في الفريق برغبته في الاستمرار داخل قلاع "أولد ترافورد" في حال كانت هذه رغبة المدرب الجديد.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو شارك هذا الموسم في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي نجح من خلالهم في تسجيل 18 هدف بينما أرسل 3 تمريرات حاسمة.

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