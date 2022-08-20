عملاق أوروبي آخر.. مانشستر يونايتد لم يكن وحيدًا في صراع كاسيميرو!

مدرب مخضرم معجب بكاسيميرو منذ وقت طويل

يبدو أن مانشستر يونايتد لم يكن النادي الوحيد المهتم بخدمات النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو الذي وصل إلى قلعة أولد ترافورد بعد سنوات من التألق في ريال مدريد.

يوفنتوس الإيطالي أيضًا كان مهتمًا بخدمات النجم البرازيلي الذي حط الرحال في إنجلترا، ولكن شتان بين ما كان يوفنتوس ليدفعه وبين ما دفعه مانشستر يونايتد واتفق عليه مع كاسيميرو بالفعل.

مكالمة هاتفية جمعت بين مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري وكاسيميرو قبل أن ينضم بشكل رسمي إلى مانشستر يونايتد، عبر فيها الإيطالي عن رغبته في حيازة لاعب الوسط البرازيلي، وفقًا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، التي تؤكد بأن أليجري من أشد المعجبين بمتوسط الميدان البرازيلي منذ كان لاعبًا في بورتو البرتغالي.

ولكن السعر لم يكن مناسبًا بالنسبة لكاسيميرو بداية، قبل أن يكون هناك أي عرض رسمي مقدم من ريال مدريد.

حالة مختلفة تمامًا عن الراتب الخرافي الذي سيتقاضاه كاسيميرو في اليونايتد والذي سيكون في حدود 350-400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي نحو 410-470 ألف يورو.

راتب لم يستطع كاسيميرو إلا أن يقبله، فبعد سنوات من التحديات والمعارك مع ريال مدريد، يبدو أنه أولى الخيار الاقتصادي الأولوية.

يذكر أن صفقة انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد كلفت خزائن الأخير 60 مليون يورو بشكل مبدئي إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات، و20 مليون يورو زيادة سنوية في عقد اللاعب البالع من العمر 30 عامًا.