عملاقان أوروبيان "رهن إشارة" محمد صلاح!

رغم التألق المبهر الذي يمر به النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، إلا أنه لا شيء قد يجعله يتنازل عن متطلباته في عقده الجديد، وقد يكون الأمر جديًا بشكل كبير في الآونة المقبلة.



هذه الشروط لا ترضي صلاح

هذا ما أماطت عنه اللثام صحيفة "الميرور" البريطانية، والتي قالت إن الفرعون المصري لا توجد لديه أدنى نية في تجديد تعاقده مع ليفربول حال بقاء الاشتراطات المادية على ذات الحال التي هي عليه في عقده الساري، أو حتى مع تحسين طفيف.



وأشارت "ميرور" إلى أن هناك وجهتين محتملتين لصلاح خارج أسوار ملعب أنفيلد، الأولى هي برشلونة والثانية هي باريس سان جيرمان، وحال عدم الاستجابة لمطالب صلاح فقد يتم عرضه للبيع قبل بداية الموسم المقبل كي يستفيد ليفربول ماديًا منه على أقل تقدير.



كل العقبات مذلّلة أمام صلاح

باريس سان جيرمان لا يواجه مشكلات تتعلق بالقيمة التي سيجلب بها صلاح إن أراد ناصر الخليفي ذلك، لكن عليه أن يحرر بعض لاعبيه كي يتواءم مع قواعد اللعب المالي النظيف، بينما برشلونة الذي يواجه مشكلات عديدة في سقف رواتب لاعبيه، فقد يزاحم من أجل صفقة صلاح كاستثناء نظرًا لما يقدمه أفضل لاعب في أوروبا حاليًا من أداء مبهر.



جدير بالذكر أن محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي في الوقت الراهن برصيد 20 هدفًا وقد ضمن إلى درجة كبيرة الفوز بالحذاء الذهبي داخل إنجلترا، إذ يرتفع الفرق بينه وبين أقرب منافسيه على لقب الهداف، زميله ديوجو جوتا، إلى 7 أهداف كاملة.

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