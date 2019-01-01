عمر هوساوي: لن نتنازل عن حلم التأهل إلى مونديال 2022

قائد منتخب السعودية يتحدث عن مواجهة اليمن

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عمر هوساوي، مدافع وقائد منتخب السعودية، على أن أكثر ما يميز الأخضر بين منافسيه، هو المزيج بين عنصري الشباب والخبرة، والذي قام به الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي.

هوساوي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليمن: "جميع أفراد منتخب السعودية، تعاهدوا على عدم التنازل عن حلم التأهل إلى كأس العالم 2022".

مدافع الأخضر تابع: "نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية، التي نهدف من خلالها تحقيق الهدف المنشود".

وتحدث هوساوي عن فخره بحمل شارة قيادة منتخب السعودية، حيث قال: "سعيد بحمل شارة القيادة، بعد أن حملها لاعبون كبار خدموا الكرة السعودية".

واختتم قائد المنتخب السعودي تصريحاته قائلًا: "الأهم هو تسخير خبرتي داخل وخارج الملعب، بما يخدم المجموعة".

منتخب السعودية سيلعب أمام اليمن مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.