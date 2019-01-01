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دوري أبطال أوروبا

عمر "دي ليخت" يحطم الأرقام القياسية

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أصغر قائد في تاريخ نصف نهائي البطولة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

لا زالت معركة نصف النهائي غير المتوقع جارية، بين توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

السبرز نجحوا بإقصاء مانشستر سيتي بفضل الهدف الخارجي (4-4 بمجموع المباراتين)، فيما تغلب أياكس على يوفنتوس 2-1 في ملعب الأخير بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.

في هذه الأثناء، يسطر المدافع الهولندي الواعد ماتيس دي ليخت تاريخاً جديداً على المستوى الفني والقيادي.

جاء ذلك بعد أن بات أصغر قائد في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن عمر 19 عاماً و261 يوماً.

أيضاً بات دي ليخت أول مراهق ينال 10 مشاركات أساسية في دوري أبطال أوروبا منذ سيسك فابريجاس مع آرسنال في 2005-2006.

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